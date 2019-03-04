عودة 291 مصريًا من ليبيا وعبور 513 شاحنة عبر منفذ السلوم

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 291 مصريًا بينهم 255 سافروا بصورة شرعية و36 بصورة غير شرعية، وعبور 513 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر- في بيان اليوم الإثنين- إنه أنهى إجراءات سفر 1228 بينهم عبر المنفذ منهم 325 مصريًا و903 ليبيين.



وأوضح مدير الأمن أنه أنهى أيضًا إجراءات مغادرة 300 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 213 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.