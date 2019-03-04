زراعة بنها تطرح إنتاجها من الخضروات للمواطنين بسعر التكلفة

أعلن الدكتور محمود عراقي عميد كلية الزراعة بجامعة بنها طرح باكورة الإنتاج العضوي للطماطم والخيار بمنافذ البيع بكلية الزراعة ومنفذ الجامعة بمجمع الكليات للجمهور والعاملين بالجامعة بأسعار التكلفة للتخفيف عن كاهل المواطنين.



وقال عراقي- في بيان- إنه يجرى حاليا إنشاء مزرعة للعنب بالكلية على مساحة أكثر من فدان، حيث يتم فيها زراعة أصناف جديدة من العنب، كما يجرى الاستعدادات لزراعة صوبة فلفل ألوان لمواجهة احتياجات السوق.



ومن جهته قال الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها إن الجامعة تتميز أن بها مجموعة من الوحدات الإنتاجية والمشاريع المختلفة ومنها الصوب الزراعية والمزارع السمكية بكلية الزراعة.. مشيرا إلى أن هذه المشاريع تهدف لخدمة العملية التعليمية والبحثية وبما يوفر تدريبًا عمليا للطلاب وكذلك بما يخدم المجتمع المحيط بالجامعة وكلياتها المختلفة.

