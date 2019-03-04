أمن مطروح يحبط محاولة تسلل 79 شخصًا إلى ليبيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود، من إحباط محاولة تسلل 79 شخصًا، اليوم الإثنين، وذلك لدى محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير مشروعة إلى الجانب الليبى، عبر الدروب الصحراوية بالسلوم، ووجودهم بمنطقة غير مصرح بوجود المدنيين فيها دون تصريح.



وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، قد تلقى إخطارًا بضبط 79 مصريًا، وذلك لدى مغادرتهم البلاد بطريقة غير مشروعة، إلى الجانب الليبى عبر الدروب الصحراوية، حيث قامت الأجهزة باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.