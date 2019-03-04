وصول مواد وقود إلى ميناء الإسكندرية

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إنه يتم تفريغ البواخر "سفياتوجور" قادمة من روسيا وعلى متنها 6 آلاف طن فحم، والسفينة "أميس أورشيد" قادمة من كندا وعلى متنها 54 ألف طن فحم، والسفينة "أوجينا جاز" قادمة من قبرص وعلى متنها 9 آلاف طن غاز.



وأضاف "الغندور" في تصريح له اليوم الاثنين - أنه تراكي على أرصفة الميناء 44 سفينة تحمل أعلام دول مختلفة، وتواجد بمنطقة المخطاف الخارجي 28 سفينة أخرى.. مؤكدا على ارتقاء الأداء ونظم العمل بمختلف الإدارات والأقسام بالميناء وسرعة الإجراءات الخاصة بشحن وتفريغ البضائع وتداول الحاويات.