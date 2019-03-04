نصف مليون مواطن باليوم الرابع لـ "100 مليون صحة" بالدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن نسبة إقبال المواطنين بالمحافظة على مبادرة "100 مليون صحة" للرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ بداية اليوم الرابع حتى الآن بلغت 234% من المستهدف اليومى.



وأضاف أنه منذ التاسعة صباح اليوم الإثنين، وحتى الثالثة عصرا تم الكشف على مايزيد عن نصف مليون مواطن بنسبة بلغت 234% من المشتهدف اليومى الذي حددته وزارة الصحه بـ 69 ألف مواطن يومى من اجمالى 4 مليون و250 ألف مواطن مستهدف الكشف عليهم في الدقهلية حتى نهاية الحملة في نهاية إبرايل القادم.



وأشار "مكى" إلى أن المحافظة تسير بسرعة كبير للوصول إلى المستهدف المطلوب على مستوى المحافظة في وقت قياسي، مؤكدا أن الاستعداد الجيد للحملة ووعى المواطنين كان سببا في تقدم المحافظة على باقى محافظات الحملة.