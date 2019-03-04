الأوتوبيس النهري يجوب "الدقهلية" في أبريل المقبل

بحث محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم، خلال لقائه اليوم الإثنين، برئيس شركة النيل للنقل النهري، سمير عبد القادر، وعدد من المسئولين بالشركة، تشغيل الأتوبيس النهري بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والجهات المعنية على أن يتم افتتاح المشروع في أبريل المقبل.



وأضاف المحافظ - فى بيان صادر اليوم - أنه تم إخطار رئاسة الجمهورية بالموعد المقترح لافتتاح مشروع الأتوبيس النهري بالمنصورة، حيث اطمأن على الانتهاء من إنشاء 4 تاكسي و2 أتوبيس جاهزة للتشغيل فور معاينة هيئة النقل النهري لها وموافقتها على التشغيل.



وطلب المحافظ من رئيس الشركة إعداد الدراسات الخاصة بمد خطوط الأتوبيس النهري إلى: شربين وميت غمر وميت دمسيس مركز أجا، مشيرا إلى أنه تم اختيار خمسة مواقع جديدة لإنشاء المراسي حسب خطة المحافظة.



كما تفقد المحافظ يرافقه مسئولو شركة "نيل القاهرة - الأتوبيس النهري " ووزارة الري، الأعمال النهائية بمرسى أم كلثوم للأتوبيس النهري - الواقع أمام مبنى الديوان العام للمحافظة - حيث أبدى عددا من الملاحظات منها وضع مقاعد انتظار الركاب بشكل يسهل الحركة داخل المحطة.



وقرر المحافظ إنهاء التراخيص اللازمة بالتعاون بين حي غرب المنصورة ومديرية الري بالدقهلية.

كما وافق على طلب وكيل وزارة الري بالمحافظة على زيادة طول المرسى ليصل إلى 24 مترا لاستيعاب أكثر من وحدة في نفس التوقيت.