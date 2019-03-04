محافظ الجيزة يوجه بإجراء صيانة دورية للسلم الكهربائي بالعجوزة

وجه محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، رئيس حي العجوزة بإجراء الصيانة الدورية لسلم أرض اللواء الكهربائي بالحي للحفاظ عليه وعدم تعطله مجددًا وذلك عقب تلقيه عددًا من الشكاوى لتوقفه عن العمل وعدم تشغيله ووجود باعه جائلين بمحيطه.



كما وجه راشد - خلال جولته التفقدية اليوم، الإثنين، بأحياء العجوزة والدقي - بشن حملات يومية لإزالة الباعة الجائلين من محيط ومسارات السلم؛ لعدم إعاقة حركة المارة، بالإضافة إلى التنسيق مع جهاز السرفيس والإدارة العامة للمرور لعدم السماح بتواجد سيارات السرفيس والأجرة بمحيط المنطقة.

وتفقد المحافظ أيضا، يرافقه اللواء محمد رأفت السكرتير العام للمحافظة، المصاعد الكهربائية بكوبري المشاه العلوي في أرض اللواء؛ للتأكد من تشغيلها واستخدامها من قبل المواطنين خاصة كبار السن، موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل برفع كفاءة النظافة بمحيط سلم المشاه وخط السكة الحديد الواقع أسفل السلم.



وتابع راشد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك الجاري تنفيذها لطرق المشاه وأماكن عربات المأكولات الحضارية لمشروع (شارع مصر 306)، وذلك بشارع المتحف الزراعي بالدقي، لافتًا إلى أن المحافظة ستقدم كل سبل الدعم اللازم لنجاح المشروع لما له من أهمية في توفير فرص عمل للشباب وحلول بديلة وحضارية للباعة الجائلين.