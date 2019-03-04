775 مليون جنيه قروض للشباب لتمويل المشروعات بالبحيرة

قال هشام آمنة محافظ البحيرة، أن إجمالي حجم القروض الممنوحة من خلال المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك) بلغت 775 مليون جنيه حتى نهاية شهر فبراير الماضي لتمويل 13026 مشروعًا استثماريًا متنوعًا ساهمت في توفير 31926 فرصة عمل لشباب الخريجين بمدن ومراكز المحافظة.



وأوضح محافظ البحيرة - في بيان اليوم الإثنين - أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروع الذي يبدأ من 25 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه من خلال فائدة بسيطة لا تتعدى 5%.



ووجه المحافظ بتذليل العقبات كافة وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم والاستشارات الفنية التي يحتاجها المشروع متمثلة في دراسات جدوى وفرص التدريب الفني والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من إدارة (مشروعك).