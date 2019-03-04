المنظمة العربية تتناول تحديات حماية حقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة ومكافحة الإرهاب

انطلقت ظهرا اليوم الإثنين، أولى فعاليات المنظمة العربية لحقوق الإنسان على هامش الدورة 40 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي تتناول تحديات حماية حقوق الإنسان في سياق النزاعات المسلحة ومكافحة الإرهاب.



وانعقدت الفعالية في القاعة XXII بقصر الأمم المتحدة في جنيف، ويتحدث خلالها كل من "علاء شلبي" رئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، و"محسن عوض" عضو مجلس الأمناء والأمين العام الأسبق للمنظمة، والدكتور "حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو اللجنة التنفيذية للمنظمة العربية لحقوق الإنسان.



وشارك في المناقشات العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في الوطن العربي وممثلي المنظمات العربية والدولية.