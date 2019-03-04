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الإثنين 04/مارس/2019 - 03:49 م

تحقيقات النيابة في مقتل سيدة على يد زوجها واغتصاب أصحابه لصديقتها ببولاق

تحقيقات النيابة في
ندى حمدي
dostor.org/2540153

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة قيام عاطل بقتل زوجته عقب إطلاق الرصاص عليها، واغتصاب أصدقائه لصديقتها بمنطقة كفر طهرمس، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين هاربين.

وكشفت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس نيابة بولاق الدكرور أن القتيلة تزوجت من المتهم عرفيًا منذ 3 أشهر وأثناء عودتهما من الإسكندرية تشاجرا فيما بينهما فلجأت المجني عليها لصديقتها وأقامت بشقتها بكفر طهرمس، وعندما توجه زوجها لمصالحتها تجددت المشاجرة بينهما ما دفعه لإطلاق الرصاص عليها من طبنجة صوت كانت بحوزته.

وأضافت التحقيقات والتحريات أن طلقات الطبنجة "بلي حديد" أصاب المجني عليها في وجهها ما ادي لاصابتها بالشلل ونزيف حاد، فمكث الزوج بجانب زوجته واستعان بثلاثة من أصدقائه الذين حضروا وقاموا بإخراج البلي من وجهها إلا ان حالتها ظلت سيئة وأثناء تواجد أصدقاء الزوج شاهدوا صديقة الزوجة فقفزت إلى ذهنهم فكرة اغتصابها بالقوة مستغلين انشغال صديقهم مع زوجته المصابة وعدم تواجد من ينقذ الفتاة منهم فقاموا بمحاصرتها وتجريدها من ملابسها عنوة تحت صرخاتها واستغاثتها الا ان احدا من الجيران لم يسمعها وقاموا بهتك عرضها والاعتداء عليها جنسيًا ثم فروا هاربين برفقة الزوج.

بعد مرور قرابة 10 ساعات على الحادث ومع ازدياد حالة الزوجة المصابة سوءًا نتيجة النزيف استعانت الصديقة بالجيران لنقلها لمستشفى أم المصريين وأبلغت الشرطة بتعرض الزوجة لاطلاق النيران من زوجها وقيام أصدقائه باغتصابها وهتك عرضها.

تمكنت مباحث بولاق الدكرور برئاسة المقدم محمد الجوهري رئيس المباحث والرائد كريم عبد الرازق معاون المباحث من القبض على 3 متهمين وتمت إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.

وأمرت النيابة بحبس الزوج 4 ايام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد وحبس أصدقائه 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاغتصاب وهتك العرض بالقوة، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الزوجة القتيلة لتحديد سبب الوفاة وعرض المجني عليها الثانية على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد ما لحق بها من إصابات جراء التعدي الجنسي عليها.

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