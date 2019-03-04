الطراونة يتسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي

اختار المشاركون في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رئيسًا للاتحاد للدورة المقبلة.



وكرم المؤتمرون الرئيس السابق للاتحاد رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال.



وقال الطراونة في كلمة عقب تسلمه رئاسة الاتحاد: إننا في الاتحاد البرلماني العربي معنيون بتمثيل آمال وتطلعات شعوبنا العربية أولا، والعمل بضمير عروبي هدفه البحث عن مخارج للأزمات الراهنة دائما، عبر التقدم بمبادرات من شأنها معالجة الكثير من الملفات العالقة، من خلال الاشتباك مع مؤسسات القرار العربي، والمؤسسات الدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأكد أهمية رصد أولويات العمل على أجندة العام المقبل، والتي يجب أن نضعها على هدي من مصالح أمتنا وشعوبنا، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية قِبلة اهتمامنا وأعمالنا، كما أن تعرية أوجه الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، واجب علينا القيام به عبر الأدوات المتاحة كافة.



وأكد الحرص على دعم جهود العملية السياسية في جمهورية العراق وأن يكون محور أعمالنا؛ حتى تعود لعمقها العربي وموقعها، وجهود الحل السياسي في الجمهورية العربية السورية، بما يكفل وحدة أرضها وشعبها، وعودة الأمن والاستقرار للمدن السورية كافة، وهو ما سيخدم عودة دمشق لدورها المركزي في صدارة المشهد العربي.



ودعا رئيس الاتحاد البرلماني العربي الجديد إلى دعم كل جهد يصبو إلى دعم استقرار اليمن، وإنهاء معاناة اشقائنا الليبيين على أرضية التوافق، وتوحيد جهودهم في إعادة بناء ما دمره الإرهاب.



وأوضح الطراونة أن العمل الجماعي هو سبيلنا لإعادة قيم العمل العربي المشترك ومفهوم التضامن في حل قضايانا، وبغير الإصرار على تجاوز الأوضاع الراهنة، والمضي قدما نحو التعبير عن تطلعات الشعوب بحل أزماتنا، وعدم الارتهان للواقع.



وتقدم الطراونة من جلالة الملك عبد الله الثاني بجزيل الشكر والعرفان، على رعايته أعمال دورة المؤتمر، حيث كان على الدوام، يوجه نحو تعظيم أواصر العمل العربي المشترك، هدفًا ومقصدًا في تحقيق مصالح شعوبنا العربية وخدمة قضاياها المركزية.



كما شكر رئاسة الاتحاد البرلماني العربي السابقة ممثلة برئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، على فترة رئاسته التي مثلت روحا عالية من المسؤولية، وكان لوجوده على رأس هذه المؤسسة البرلمانية الدور الفاعل في تقريب وجهات النظر، وتحسين الأداء.