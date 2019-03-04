مشاهدة مباراة النصر والوصل kora star اليوم 4/3/2019 الاسطورة بث مباشر النصر والوصل| بث مباشر مباراة الوصل والنصر yalla shoot

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بث مباشر مباراة النصر والوصل يلا شوت kora star كورة أون لاين مباراة النصر والوصل بث مباشر رابط مباراة الوصل والنصر مشاهدة مباراة الوصل والنصر كورة اتش دي الوصل والنصر بث مباشر، وتبدأ المباراة في تمام الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة والسادسة والثلث بتوقيت السعودية والسابعة والثلث بتوقيت الإمارات وتُنقل عبر قناة beINسبورت الرياضية الثالثة بتعليق حفيظ دراجي.

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