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الإثنين 04/مارس/2019 - 02:55 م

هبوط جماعى لمؤشرات البورصة عند الإغلاق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2540032

هبطت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو جماعى لدى إغلاق معاملات، اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات جنى أرباح استباقية للمصريين.

وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 700 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 822.1 مليون جنيه.

وخسر المؤشر الرئيسي 03. 0% من قيمته، تعادل 4.42 نقطة، ليصل إلى مستوى 14815 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 1.12%، بما يعادل 8 نقاط، ليغلق عند مستوى 708.6 نقطة، وسط تداولات معقولة تخطت قيمتها الـ900 مليون جنيه، بتداول نحو 226.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 26.4 ألف صفقة بيع وشراء.

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