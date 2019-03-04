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الإثنين 04/مارس/2019 - 02:48 م

جمعة: بيان الأزهر في التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل ركيزة الجمعة المقبلة

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
أميرة العناني
dostor.org/2540026

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن وزارة الأوقاف المصرية اعتمدت بيان الأزهر الشريف في التفرقة بين شهيد الحق وقتيل الباطل ركيزة أساسية لخطبة الجمعة القادمة 1رجب 1440هـ الموافق 8 من مارس 2019 وذلك بمناسبة يوم الشهيد.

ونص بيان الأزهر الشريف الذي أصدره بتاريخ 23 فبراير، على أن الشهداء الحقيقيين هم من يدافعون عن أوطانهم ضد كل معتد ويدفعون أرواحهم فداء لحماية ترابها وسمائها وأهلها وكل من يعيشون على أرضها، وليس هؤلاء الذين يروعون أهل وطنهم ويهددون أمنهم وأمانهم ويسعون إلى نشر الفساد والفوضى في ربوعه.

وأضاف أنه غير خاف أن من واجبات المسلم أن يكون وفيا ومحبا لوطنه، وحاميا ومدافعا عنه بكل ما يملك من قول أو فعل، وأن حب الأوطان من الإيمان، وأن ذلك مما تؤيده العقيدة الإسلامية والسنة النبوية، بل ويتفق عليه أصحاب الفطر السليمة، والعقول المستقيمة.

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