ضبط 11 طن حلويات فاسدة في 6 أكتوبر

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.



أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط مالك مصنع غير مرخص للصناعات الغذائية، بدائرة قسم شرطة السادس من أكتوبر ثان بمحافظة الجيزة، لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية "حلوى جافة"، مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات دون أي بيانات تفيد بتواريخ الإنتاج والصلاحية، وتم ضبط كميات قدرها "11،050 طن مستلزمات إنتاج (ذرة مجروشة - أرز مجروش- دقيق- سكر) - 19،320 ألف عبوة حلوى جافة منتج نهائى" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.