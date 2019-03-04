هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية

قال مصدر مطلع لرويترز، إن شركة معدات الاتصالات الصينية هواوي تنوي الإعلان عن دعوى قضائية بحق حكومة الولايات المتحدة يوم الخميس المقبل تتعلق بقانون دفاعي.



وقال المصدر إن هواوي تتأهب للإعلان عن مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام محكمة في تكساس بالطعن على تعديل لقانون تفويض الدفاع الوطني جرت المصادقة عليها في العام الماضي.



وقانون تفويض الدفاع الوطني الجديد، الذي تقول بكين إنه يستهدف الصين، يقيد عقود الحكومة الأمريكية مع شركات صينية بما فيها هواوي ويعزز دور لجنة الإشراف على عروض الاستثمار الأجنبي.



وكانت صحيفة نيويورك تايمر أول من نشرت نبأ التحرك القانوني المزمع لهواوي نقلا عن مصدرين مطلعين.



وامتنعت هواوي عن التعقيب، وكانت الشركة دعت رويترز ووسائل إعلام عالمية أخرى لمؤتمر صحفي تعقده في مقرها في شنتشن بالصين يوم الخميس.



وستكون مثل هذه الخطوة هي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات تتخذها الشركة الصينية ردا علي سعي واشنطن لإقناع الحلفاء بحظر التعامل مع هواوي بدعوى وجود مخاطر تجسس، ونفت هواوي هذه المزاعم مرارا.