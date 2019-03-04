الفيضانات تودي بحياة 12 شخصًا بجنوب أفغانستان

قال مسئول محلي، اليوم الاثنين، إن الفيضانات التي ضربت إقليم هلمند بجنوب أفغانستان أودت بحياة 12 شخصا على الأقل، خلال الثلاثة أيام الماضية.



وقال عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الإقليم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)، إن ستة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة ناوا، وستة آخرين في منطقة لاشكر جاه، كما أصيب ثمانية أشخاص.



وأضاف زواك أن أكثر من 2000 منزل تعرضت للدمار أو الضرر، بعدما اجتاحت الفيضانات الناجمة عن هطول أمطار غزيرة الإقليم.



وقد أسفرت الفيضانات عن مقتل 20 شخصا وتدمير 2000 منزل في قندهار، حتى أمس الأحد.



يشار إلى أن أفغانستان شهدت هطول كميات كبيرة من الأمطار والثلوج خلال الأيام الماضية.