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اقتصاد
الإثنين 04/مارس/2019 - 02:40 م

"القابضة المعدنية" تبحث الفرص الاستثمارية والتجارية مع السودان

القابضة المعدنية
dostor.org/2540017

استقبل الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام" بمقر الشركة القابضة، المستشار خالد محمد على، القنصل السودانى، والمهندس عبد السميع محمد، رئيس شركة مجمع جياد للصناعات المعدنية القابضة، على رأس وفد يضم عددًا من رؤساء الشركات التابعة السودانية.

وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك وتنمية الاستثمارات بين الشركات المصرية ونظيراتها السودانية.

حضر من الجانب المصري عدد من رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية (شركة مصر للألومنيوم - شركة الحديد والصلب - شركة ميتالكو - شركة الإسكندرية للحراريات)، وانضم إلى الاجتماع ممثلو شركتى حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى)، وشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربى) التابعتين لوزارة الإنتاج الحربى.

واستعرض الدكتور مدحت نافع خلال اللقاء فرص التعاون المشترك على الصعيدين التجاري والاستثمارى وتطرق إلى الإمكانيات التكنولوجية والفنية للشركات التابعة للشركة القابضة المعدنية، وذلك في مجالات صناعات الحديد والصلب والألومنيوم والتعدين والحراريات، فضلًا عن فرص تأهيل العمالة بالشركات التابعة لشركة جياد.

وخلال اللقاء تم توجيه الدعوة إلى الشركات السودانية لزيارة الشركات التابعة للتعرف على مجالات التصنيع وكذلك الإمكانيات التكنولوجية والفنية والبشرية على أرض الواقع ومناقشة مجالات التعاون المشترك المقترحة، وكذلك تلقت الشركات المصرية دعوة لزيارة المصانع السودانية التابعة لشركة جياد وتم الاتفاق على أن يُقام معرض كبير في الأراضى السودانية يكون بابًا لقارة إفريقيا جنوب الصحراء للاستفادة من اتفاقيات التجارة وفى مقدمتها كوميسا.

وأكد الدكتور مدحت نافع أهمية ترجمة العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية التي تربط مصر والسودان إلى شراكات حقيقية في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار لتعكس قوة ومتانة العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة التي تصب في مصلحة الاقتصادين المصرى والسودانى.

وأشار إلى أن هذا التعاون مدعوم من وزير قطاع الأعمال العام، وأنه سوف يؤدى إلى فتح قنوات ومنافذ جديدة للمنتجات المصرية والسودانية في أفريقيا.

وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على عمل مذكرة تفاهم بين الجانب المصري متمثلًا في الشركة القابضة للصناعات المعدنية والجانب السودانى متمثلًا في شركة جياد للصناعات المعدنية القابضة، وذلك لتفعيل أوجه التعاون بينهما استثمارًا لفترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى للاتحاد الأفريقى والتي نظر إليها الحضور باعتبارها نافذة مهمة لنجاح تجربة التكامل الاقتصادى على مختلف المستويات، وتبادل الطرفان الهدايا التذكارية.

"القابضة المعدنية" تبحث الفرص الاستثمارية والتجارية مع السودان
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