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الإثنين 04/مارس/2019 - 02:36 م

واشنطن تحذر من محاولات الاعتداء على زعيم المعارضة الفنزويلية

واشنطن تحذر من محاولات
نورهان شوقي
dostor.org/2540011

حذّر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جون بولتون، اليوم الإثنين، من أن بلاده لن تتردد فى الرد على أي محاولة اعتداء ضد زعيم المعارضة، خوان جوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسًا انتقاليًا للبلاد.

وفي تدوينة نشرها بولتون عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، حذر من أن "الرئيس المؤقت خوان جوايدو أعلن عن عودته إلى فنزويلا، وسوف يواجه أي تهديد أو تحرك ضد عودته الآمنة استجابة قوية وهامة من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

وقال جوايدو، الذي أدى اليمين كرئيس مؤقت للبلاد في 23 يناير، يوم الأحد، إنه إذا تم اعتقاله عند عودته إلى كاراكاس، فإنه سيكون من الأخطاء الأخيرة التي ارتكبها نيكولاس مادورو، الذي اتهمه بأنه ديكتاتوري.

وغادر جوايدو، في 22 فبراير، الأراضي الفنزويلية على الرغم من الحظر المفروض على خروجه من البلاد، من جانبها أصدرت المحكمة العليا الفنزويلية أمرًا قضائيًا باعتقاله.

في مقابلة مع محطة CNN التليفزيونية، أكد بولتون أن الولايات المتحدة تعتزم تشكيل "ائتلاف دولي واسع" للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والنظام الفاسد بأكمله.

وقال بولتون: "أود أن أرى ائتلافا واسعا بقدر ما نستطيع، أن نحشد ليحل محل مادورو، واستبدال نظامه الفاسد، وهذا ما نحاول القيام به".

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