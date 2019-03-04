ممثلو الشركات العالمية يؤكدون أهمية التحول الرقمي في مصر

أكد ممثلو الشركات العالمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات أهمية التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا، متفقين على أن التوجه المصري يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو تمكين التكنولوجيا وإدارتها لكافة العمليات اليومية للمواطنين.



وقال المهندس أحمد شعبان، مدير قطاع الحوسبة السحابية الهجينة بشركة IBM في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، إن التحول الرقمي هو ميزة وتحد في نفس الوقت، مشيرًا إلى أن الميزة تنبع من كون التحول الرقمي يساعد في إنجاز الأعمال، مع الاستفادة من البيانات المتاحة في تأمين المعاملات، وتقديم مستوى أفضل للخدمات.



وأضاف أن التحدي يبرز في أن التحول الرقمي يؤدي لتغيير في طريقة العمل، وأساليب تقديم الخدمات، وهو الأمر الذي يحتاج لجهود ليست بالقليلة، لمواجهة هذا التحدي الذي يظهر بشكل بسيط، حيث إن التحول في طريقة العمل وأساليب تقديم الخدمات هو التحدي الكبير في إطار عمليات التحول الرقمي التي تستهدفها الدولة خلال الفترة الراهنة.



من جانبه، أوضح جان دوتو، رئيس قطاع عوامل النجاح في شركة SAP الشرق الأوسط، إن التحول الرقمي هو اتجاه عالمي، مشيرًا إلى أن مصر من أهم دول المنطقة في تبني التكنولوجيا الحديثة.



جاء ذلك خلال مشاركتهم بالمعرض والمؤتمر السنوي السادس "وطن رقمي" والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

