التنظيم والإدارة: إطلاق قاعدة بيانات الخبراء والاستشاريين على "طاقات" قريبًا

أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بصدد إطلاق الموقع الاليكتروني طاقات والذي يشمل قواعد بيانات الخبراء والاستشاريين والمدربين، حيث يقوم الجهاز حاليا على إنشاءهم.



وتضم قاعدة الخبراء، بيانات كوادر الجهاز الإداري للدولة من الخبراء والذين بلغوا السن القانونية للإحالة للمعاش، للاستعانة بهم في أعمال بالجهاز الإداري التى تتطلب خبرتهم، ويتوفر بالقاعدة ملف شخصي لكل خبير فيه كل المعلومات الأساسية والإضافية المتعلقة بالتخصص وسيتاح فيها التقديم الإليكتروني من قبل الخبير على أن يقوم الجهاز بالتأكد من صحة البيانات وتدقيقها، ثم إضافتها للقاعدة.



وأوضح أن الموقع يضم قاعدة بيانات الاستشاريين، بيانات كافة الاستشاريين العاملين في القطاع الخاص والجهاز الإداري للدولة والاستشاريين غير المصريين، وسيتم إتاحة التقديم الاليكتروني من قبل الاستشاري أيضا.



وبشأن قاعدة بيانات المدربين، أوضح رئيس الجهاز، أنها ستضم الكوادر المصرية وغير المصرية الحاصلة على شهادات عليا في التدريب وجهة اعتمادها، للاستعانة بهم في التدريب بالجهاز الإداري للدولة في البشر، لأنها هي الميزة التنافسية للدولة المصرية، حيث تحتل المركز رقم ١٤ على مستوى العالم من حيث عدد السكان ورقم ٢٩ من حيث مساحة الدولة، مشددا على أنه لدينا العديد من الموظفين الأكفأ والطاقات المتميزة داخل الجهاز الإداري للدولة والتي يعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على استكشافها.



جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الثانية من قمة "فينجر برينت ٢٠١٩" والتى تنظمها مؤسسة تروس مصر للتنمية اليوم وتستمر فعالياتها لمدة يومين.



واستعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمنظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات والتى ابتكرها الجهاز، انطلاقا من الدور المنوط به في تطوير مستوي الخدمة المدنية، والارتفاع بمستوي الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء.



وشرح رئيس الجهاز خطوات إعداد وتنفيذ المنظومة حيث قام الجهاز بإعداد النظام الالكتروني الخاص بمنظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية، وهو نظام مميكن يعمل بدون أي تدخل بشري، وذلك بأيدي كفاءات شابة في الإدارة المركزية للمعلومات والاتصال بالجهاز، ثم قام الجهاز بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة للبدء في تطبيق المنظومة من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الحرارية ومولدات الطاقة لضمان سير الاختبارات بسلاسة، وإعداد غرفة عمليات مجهزة وذلك لتفادي كافة المشكلات التى قد تحدث أثناء الاختبارات.



وأضاف أنه تم التعاقد مع مجموعة من أفضل الخبراء والمتخصصين لتكوين بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات، حيث يخضع المتقدم لعدة اختبارات أولها الجدارات السلوكية والتي تقيس مدى توافر 13 سمة شخصية، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات لقياس مهارات اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال تخصص المتقدم للاختبار، وأخيرا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في عدة مجالات.



وأشار إلى أن جميع الاختبارات تتم بنظام اليكتروني كامل، لا يقبل أي تدخل بشرى في أي مرحلة من مراحل الاختبارات وحتى ظهور النتيجة بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال.



واستعرض المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث أشار إلى بدء الجهاز الأسبوع الماضي في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في الجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات، موضحًا أن عملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإداري، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.