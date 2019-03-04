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الثقافة
الإثنين 04/مارس/2019 - 02:28 م

السياحة العلاجية في سيناء بثقافة الشرقية

السياحة العلاجية
جمال عاشور
dostor.org/2540002

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم دورها المجتمعي بفرع ثقافة الشرقية، حيث نظمت مكتبة كفر صقر ندوة عن "التفكك الأسري" ألقاها جمال أمين، تحدث عن ما هو التفكك الأسري من وجهة نظر المجتمعات المختلفة وأسباب التفكك الأسرى، وما هي الحلول المقترحة لحل هذه المشكلة.

كما عقدت مكتبة الشيخ علي يوسف بالبوز محاضرة بعنوان "دور الأم في تربية جيل سوي" ألقتها د. مي قطب وتحدثت عن دور الأم في تربية الأبناء وكيفية الحفاظ على صحة أبناءها وهي الأساس في تربية جيل معتدل ذو أخلاق.

وفي سياق آخر ناقش بيت ثقافة شنبارة الميمونة كتاب "المخدرات أوهام وأخطار" تناولت تعريف المخدرات وأنواعها والأضرار الصحية للإدمان والوقاية منه والاكتشاف المبكر له وموقف التشريع المصري من الإدمان ودور الأسرة والمدرسة في مواجهة المخدرات.

بينما تناولت مكتبة سلمنت موضوع تنشيط السياحة من خلال محاضرة بعنوان "السياحة العلاجية في سيناء وأهميتها الاقتصادية" تناولت احتواء سيناء على العديد من مقومات السياحة العلاجية مثل عيون المياه التي تساعد على شفاء العديد من الأمراض، والرمال الساخنة الناعمة في عديد من المناطق وهي ذات فائدة كبيرة في علاج أمراض الروماتيزم، حيث تشتهر سيناء بوجود العديد من الأعشاب المفيدة وأهم مواقع العلاج بسيناء حمام فرعون، حمام موسى، عيون موسى، كما تزخر منطقة سانت كاترين بالعديد من الأعشاب مثل الزعتر الذي يعالج الكحة والأمراض الصدرية.

وضمن أنشطة الطفل أقام قصر ثقافة الطفل بالزقازيق مسابقة ثقافية في المعلومات العامة لطلاب مدرسة طلبة عويضة، كما ناقش بيت ثقافة شيبة كتاب "هدية لماما".

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