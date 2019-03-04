"‎‎الفيسبوك والفلسفة.. بم تفكر" كتاب جديد بـ"القومى للترجمة"

صدر مؤخرًا عن المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتور أنور مغيث، الطبعة العربية لكتاب "الفيس بوك.. بم تفكر" بترجمة ربيع وهبة، وتأليف مجموعة كبيرة من المحررين.

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يعتبر هذا الكتاب محاولات رصينة وعلمية للرد على العديد من الأسئلة، ويضم الكتاب جهدًا فلسفيًا وعلميًا لتشريح ما يحدث وكيف تسنى لمواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها "فيسبوك" أن تكون وسيلة تملك كل هذا التأثير على المجتمع، فمن خلال 25 مقالًا نرى كيف زحف هذا التطبيق إلى منظومة القيم فى مجتمعات وثقافات مختلفة وطعن للخصوصية فى أعز ما تملك، من عواطف وأسرار واحترام الآخر.