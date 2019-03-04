شعبة القصابين: 80% تراجعا في مبيعات اللحوم البلدية

أكد محمد شرف، رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك حالة ركود وتراجع بنسبة 80% في مبيعات اللحوم البلدية، والإقبال عليها لدى محلات الجزارة بسبب الحالة الاقتصادية لدى المواطنين.



وأشار "شرف" في تصريح لـ"الدستور" إلى أن مبيعات محل الجزارة الواحد تراجع من بيع 4 ذبائح إلى ذبيحة واحدة يوميا بسبب الظرف التي يمر بها المواطنين رغم تراجع أسعارها ما بين 110 جنيهات إلى 120 جنيها للكيلو الواحد.



وقال رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن زيادة المتنقلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في الميادين الرئيسية وطرح اللحوم السودانية بأسعار مخفضة 85 جنيها للكيلو هي خطوة إيجابية لضبط الأسعار وتخفيض 5 جنيهات في الكيلو يؤدي إلى زيادة الإقبال عليها.