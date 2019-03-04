"القوى العاملة" تنجح في حل أزمة إجازات وبدلات العاملين بإلكتروستار

نجحت وزارة القوى العاملة، ممثلة في مديرية القوى العاملة بالجيزة، برئاسة علاء ناصف، مدير المديرية، في التوصل لحل في أزمة تسوية الإجازات السنوية وصرف البدلات للعاملين بشركة إلكتروستار للأدوات الكهربائية، وذلك بعد التفاوض مع ممثلي الشركة.



وكان نحو 500 عامل بالشركة، قد نظموا وقفة احتجاجية اليوم، أمام مقر الشركة بمدينة 6 أكتوبر، وذلك احتجاجًا على تأخر صرف المرتبات، فضلًا عن خصم البدلات والأرباح، وعدم صرف بدل غلاء المعيشة والأرباح وتصفية رصيد الإجازات.



وانتقلت على الفور لجنة من مديرية القوى العاملة بالجيزة برئاسة علاء ناصف، مدير المديرية، لسماع مشاكل العمال والتفاوض مع مسئولي المصنع للوصول إلى حل.