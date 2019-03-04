القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
سياسي
الإثنين 04/مارس/2019 - 02:25 م

فؤاد لـ"النواب": خريطة طريق مصرية ضرورية لمواجهة أزمة الكلاب الضالة

فؤاد لـالنواب: خريطة
كريمة أبو زيد
dostor.org/2539998

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن دول أوربية واجهت أزمة الكلاب الضالة بضوابط حاسمة نجحت في تحقيق أهدافها، تضمنت تعديل تشريعي، وتوفير الإمكانيات المادية، والتنسيق بين الدور الحكومي والمجتمعي للجمعيات المهتمة بحقوق الحيوان.

جاء ذلك في كلمته بجلسه الاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينيي، بحضور وزراء البيئة والزراعة والتنمية المحلية، وممثلي الجمعيات المهتمة بالرفق بالحيوان، وذلك للنقاش والحوار حول أزمة الحيوانات الضالة في الشارع المصري.

وأكدت الوزيرة على أن الرؤية المصرية لابد أن تكون فى هذا الإطار بشأن النواحي الثلاث من تعديلات تشريعية وتوفير للإمكانيات وأيضا التنسيق بين الأدوار الحكومية والمجتمعية، مشيرا إلى ضرورة الإضطلاع على تجاب الخارج والاستفادة منها بإيجابية، مشيرة إلى أن خريطة الطريق المصرية لمواجهة هذه الأزمة ضرورية.

ولفتت إلى أن هذه الإشكالية لها علاقة مباشرة بالتوازن البيئي، جنوب سيناء تتعرض لخلل في التوازن البيئي بسبب هجوم الكلاب على بعض الكائنات الأخرى، بالإضافة لانتقال الأمراض إلى الحيوانات الأخرى التي تباشر دورها الهام في الحياة، مشيرة إلى أن وزارة البيئة على استعداد للمشاركة والحوار وتقديم الدراسات اللازمة للعمل في عمل منظومة شاملة لمواجهة الأزمة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 5 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 8 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 8 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 10 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 11 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

الآن

صاحب "سيلفي" حادث قطار محطة مصر: حسبي الله في كل من أخطأ بحقي

غدًا.. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يجتمعون بشأن ليبيا

"المركزي" يحذر من تداول أي عملات مدون عليها عبارات نصية

الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 18

ads
الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدي ضابط على سيدة بشبرا الخيمة

"المركزي" يحذر من تداول أي عملات مدون عليها عبارات نصية

خروج قطار بمحطة سيدي جابر عن القضبان

انتحار ربة منزل من الطابق السابع بسبب خلافات زوجية فى حلوان

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

لاعب الوسط سيرجي سامبر يغادر برشلونة

طاقم حكام سعودي لمباراة الفيصلي والوحدات

فيدرر يقفز للمركز الرابع وديوكوفيتش يحافظ على صدارته لمحترفي التنس

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدي ضابط على سيدة بشبرا الخيمة

"المركزي" يحذر من تداول أي عملات مدون عليها عبارات نصية

خروج قطار بمحطة سيدي جابر عن القضبان

انتحار ربة منزل من الطابق السابع بسبب خلافات زوجية فى حلوان

ads
كشكول

وزير التعليم يكشف تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني للأول الثانوي

بالصور.. بدء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين ببورسعيد

"صحتك فى أكلتك " تناقش أمراض سوء التغذية بالقناة الإعدادية للبنات

"تطورات السياسة الأمريكية بعد عامين من حكم ترامب" ندوة بالبريطانية

"ساقلتة الثانوية بنات" تفوز بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلاب

الأمصار

مصر تستضيف اجتماعا وزاريا لبحث تطورات الأزمة الليبية

الجامعة العربية تطالب بموقف تجاه انتهاكات إيران وتركيا

باكستان تستأنف رحلات القطار السريع إلى الهند بعد انتهاء الأزمة

جوني ديب يتهم طليقته بـ "الخيانة الزوجية"

أرنب وبرغوث.. مدافع الريال يهين نجمي برشلونة

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية

مومو ماتت..لا داعي للخوف الآن

مكافي تربط حملة تجسس إلكترونية مكثفة بمجموعة قرصنة كورية

الصحة

حفاظا على صحته.. رجل يشرب نصف لتر من البول كل يوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎