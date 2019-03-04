القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
محافظات
الإثنين 04/مارس/2019 - 02:23 م

"رؤية مصر 2030" عنوانًا لندوة تثقيفية بـ"تربية المنيا"

رؤية مصر 2030 عنوانًا
المنيا ـ على حسين
dostor.org/2539996

نظمت وحدة التدريب بكلية التربية جامعة المنيا، اليوم، ندوة تثقيفية عن "رؤية مصر 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبدالواحد، عميد الكلية، وذلك بهدف التوعية بفكر وأهداف التنمية المستدامة طبقًا لأجندة الدول لعام 2015، وإشراك شباب الجامعات المصرية في تحقيق رؤية الدولة وتشجيع الشباب على التفكير والإبداع والمبادرة بإيجاد حلول لمشكلات المجتمع دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، والعمل كحلقة وصل بين الشباب أصحاب المبادرات والمؤسسات المعنية.

حاضر في الندوة الدكتورة داليا طه محمود، الأستاذ المساعد بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية ورئيس قسم التربية المقارنة بكلية التربية جامعة المنيا، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.

تناولت المحاضرة عددًا من الأبعاد والمحاور التي تدور حول "رؤية مصر 2030" من أبعاد اقتصادية تشمل محور التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، وأخرى اجتماعية تشمل أبعادًا تدور حول العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والتدريب والثقافة إلى جانب البعد البيئي الذي يتكون من محور البيئة والتنمية العمرانية.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، إلى أن تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية بـ"رؤية مصر 2030" في كليات الجامعة يأتي من منطلق دور جامعة المنيا في بناء المجتمع ورفع ثقافة الشباب بهدف تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل وبما يتماشي مع متطلبات الفترة الراهنة التي تهدف لإعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات المجتمعية، ووضع أفضل السبل للتعامل معها بما يُمكن المجتمع المصري من النهوض من عثراته، والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.

الآن

صاحب "سيلفي" حادث قطار محطة مصر: حسبي الله في كل من أخطأ بحقي

غدًا.. وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يجتمعون بشأن ليبيا

"المركزي" يحذر من تداول أي عملات مدون عليها عبارات نصية

الأرصاد: غدًا انخفاض طفيف في درجات الحرارة بمعظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 18

ads
الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدي ضابط على سيدة بشبرا الخيمة

"المركزي" يحذر من تداول أي عملات مدون عليها عبارات نصية

خروج قطار بمحطة سيدي جابر عن القضبان

انتحار ربة منزل من الطابق السابع بسبب خلافات زوجية فى حلوان

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

لاعب الوسط سيرجي سامبر يغادر برشلونة

طاقم حكام سعودي لمباراة الفيصلي والوحدات

فيدرر يقفز للمركز الرابع وديوكوفيتش يحافظ على صدارته لمحترفي التنس

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدي ضابط على سيدة بشبرا الخيمة

"المركزي" يحذر من تداول أي عملات مدون عليها عبارات نصية

خروج قطار بمحطة سيدي جابر عن القضبان

انتحار ربة منزل من الطابق السابع بسبب خلافات زوجية فى حلوان

ads
كشكول

وزير التعليم يكشف تفاصيل الامتحان التجريبي الثاني للأول الثانوي

بالصور.. بدء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين ببورسعيد

"صحتك فى أكلتك " تناقش أمراض سوء التغذية بالقناة الإعدادية للبنات

"تطورات السياسة الأمريكية بعد عامين من حكم ترامب" ندوة بالبريطانية

"ساقلتة الثانوية بنات" تفوز بالمركز الأول في مسابقة أوائل الطلاب

الأمصار

الجامعة العربية تطالب بموقف تجاه انتهاكات إيران وتركيا

باكستان تستأنف رحلات القطار السريع إلى الهند بعد انتهاء الأزمة

جوني ديب يتهم طليقته بـ "الخيانة الزوجية"

أرنب وبرغوث.. مدافع الريال يهين نجمي برشلونة

نتنياهو يأمر بهدم منازل 3 فلسطينيين بالضفة الغربية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

هواوي تعتزم مقاضاة الحكومة الأمريكية

مومو ماتت..لا داعي للخوف الآن

مكافي تربط حملة تجسس إلكترونية مكثفة بمجموعة قرصنة كورية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

حفاظا على صحته.. رجل يشرب نصف لتر من البول كل يوم

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎