"رؤية مصر 2030" عنوانًا لندوة تثقيفية بـ"تربية المنيا"

نظمت وحدة التدريب بكلية التربية جامعة المنيا، اليوم، ندوة تثقيفية عن "رؤية مصر 2030" تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عيد عبدالواحد، عميد الكلية، وذلك بهدف التوعية بفكر وأهداف التنمية المستدامة طبقًا لأجندة الدول لعام 2015، وإشراك شباب الجامعات المصرية في تحقيق رؤية الدولة وتشجيع الشباب على التفكير والإبداع والمبادرة بإيجاد حلول لمشكلات المجتمع دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، والعمل كحلقة وصل بين الشباب أصحاب المبادرات والمؤسسات المعنية.



حاضر في الندوة الدكتورة داليا طه محمود، الأستاذ المساعد بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية ورئيس قسم التربية المقارنة بكلية التربية جامعة المنيا، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.



تناولت المحاضرة عددًا من الأبعاد والمحاور التي تدور حول "رؤية مصر 2030" من أبعاد اقتصادية تشمل محور التنمية الاقتصادية والطاقة والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، بالإضافة إلى محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، وأخرى اجتماعية تشمل أبعادًا تدور حول العدالة الاجتماعية والصحة والتعليم والتدريب والثقافة إلى جانب البعد البيئي الذي يتكون من محور البيئة والتنمية العمرانية.



ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، إلى أن تنظيم مثل هذه الندوات التثقيفية بـ"رؤية مصر 2030" في كليات الجامعة يأتي من منطلق دور جامعة المنيا في بناء المجتمع ورفع ثقافة الشباب بهدف تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل وبما يتماشي مع متطلبات الفترة الراهنة التي تهدف لإعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات المجتمعية، ووضع أفضل السبل للتعامل معها بما يُمكن المجتمع المصري من النهوض من عثراته، والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد.