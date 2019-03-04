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الإثنين 04/مارس/2019 - 02:21 م

تفاصيل لقاء "عبدالعال" ورئيس مجلس النواب الأردنى بعمان

تفاصيل لقاء عبدالعال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2539995

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برئيس مجلس النواب الأردني المهندس عاطف الطراونة، حيث قدم له الشكر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والجهود المخلصة التي بسببها خرج مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في أفضل شكل.

جاء ذلك في إطار مشاركته في المؤتمر رقم 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية يومي 3 و4 مارس 2019.

وأضاف أن اكتمال الصف العربي على المستوى البرلماني في هذا المؤتمر، يؤكد أن العالم العربي يحتاج إلى ما يجمع بينه، وأنه ليس هناك أكثر من القضية الفلسطينية التي تجمع كلمة الأشقاء العرب، والتي كانت الموضوع الرئيسي للمؤتمر.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية، أكد عبدالعال أن ما يجمع بين مصر والأردن ليس مجرد تنسيق في المواقف وإنما تطابق في وجهات النظر، مشيرًا إلى أن البلدين يواجهان التحديات المشتركة ذاتها.

وأضاف في حديثه أنه اتفق مع رئيس وزراء الأردن على ضرورة عقد اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، قدم المهندس عاطف الطراونة الشكر والتقدير للدكتور علي عبدالعال على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، والتي جاءت في فترة عصيبة مرت بها الأمة العربية، وأضاف أن العالم العربي بحاجة في هذا الوقت إلى ما يجمع بينه ويلم شمله.

وفي نهاية اللقاء، وجه الدكتورعبدالعال الدعوة إلى المهندس عاطف الطراونة لزيارة مصر على رأس وفد برلماني في الوقت الذي يراه مناسبًا، لاستكمال المباحثات حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، والقضايا محل الاهتمام المشترك.

تفاصيل لقاء "عبدالعال" ورئيس مجلس النواب الأردنى بعمان
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