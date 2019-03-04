"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدي ضابط على سيدة بشبرا الخيمة

أمرت النيابة العامة بشبرا الخيمة بحبس عاطل وزوجته وشقيقتيه 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه.



وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يظهر من خلاله وهو يتعدى على سيدة ضمن هذا التشكيل.



وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، اليوم الإثنين، أوضحت فيه حقيقة ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي في الفيديو، حيث تبين أنه بتاريخ 24 فبراير الماضي، استصدر الضابط إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش مسكن كل من "سيد.م.إ" 31 سنة، عاطل، "له معلومات جنائية"، وزوجته "هناء.ع.م"، 25 سنة ربة منزل، "لها معلومات جنائية"، وشقيقتيه "نظيمة"، و"نعمة"، جميعهم مقيمين بمنطقة مسطرد بدائرة القسم؛ لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب حوادث سرقة حقائب السيدات بالطريق العام والهواتف المحمولة من محال بيعها.



وبتاريخ 25 فبراير الماضي، تمكن الضابط من ضبط المتهمين وبحوزة الأول بندقية خرطوش، 5 طلقات من ذات العيار وبحوزة باقى المتهمين 12 هاتف محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامى.



وحال ضبطهم قاومت شقيقة المتهم المدعوة "نعمة" القوات وحاولت التعدي عليهم إلا أن الضابط تمكن من السيطرة عليها وإصطحبها إلى سيارة الشرطة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين احتياطيًا.