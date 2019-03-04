"جاردن سيتي الجديدة" فيلات وتاون وتوين هاوس بالعاصمة الإدارية.. تعرف على طرق التخصيص والسداد والأسعار

طرحت شركة "سيتي ايدج" للتطوير العقاري، من خلال شراكتها مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وبنك الإسكان والتعمير مشروعهم الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، المعروف باسم "كمباوند المقصد" والذي كان أطلق عليه مسبقا جاردن سيتي الجديدة، كأحد المشاريع السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة.



خلال التقرير التالي تكشف الدستور مواصفات المشروع كاملا، وشكل الوحدات المطروحة، ومساحاتها المختلفة وتصميمها والأسعار وطرق التخصيص والسداد.



يقع المشروع على مساحة 211 فدان في المنطقة R3 بجانب القرية الاولمبية والجامعة الكندية والأوروبية، وترجع ملكية المشروع شركة "city edge"وبنك الإسكان والتعمير وهيئة المجتمعات العمرانية، ومن المقرر أن يضم الطرح الأول 300 فيلا حتى 950 فيلا.



من بين المطروح وحدات تاون هاوس بمساحة 370 متر ويبدأ سعرها من 5.6 مليون جنيه، بجديه حجز 100 ألف جنيه، يتم دفع 5% وبعد 3 أشهر 10 %، بنظام سداد على 3 سنوات و5 سنوات بدون فائدة، على أن يحقق المالك نسبة سداد تصل إلى 55% للاستلام قبل انقضاء ستة أشهر، بينما نظام الإقساط على 7 سنوات يتم إضافه 250 ألف جنيه سنويا.



أما وحدات التوين هاوس تبدأ من 6.7 مليون بمساحات تبدأ من 413 متر حتى 424 متر بمقدم حجز 200 ألف جنيه.



وبالنسبة لوحدات الفيلات المنفصلة تبدأ بمساحات من 380 حتى 580 مترا، وتتراوح الأسعار ما بين 8.2 مليون حتى 11 مليون جنيه، بمقدم حجز 300 ألف جنيه.



أما بالنسبة المقيمين بالخارج، يمكنهم عمل توكيل ويتاح لهم السداد بالدولار، ويتم كتابه الشيكات بالمصري، على أن يتم دفع الأقساط بين الشركة والعميل كل 3 أشهر.



وبالنسبة للخدمات المخصصة للكمباوند يوجد مولات حي المال والأعمال والعيادات والشركات والبنوك ومدراس انترنشيول وصيدليات، على بعد نحو 800 متر فقط من الكمباوند.