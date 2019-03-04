210 فرص عمل جديدة من القوى العاملة براتب يصل لـ3 آلاف جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 210 فرص عمل جديدة، بإحدى شركات التجارة والتوزيع بمنطقة الألف مصنع، براتب يصل لـ3 آلاف جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة 5 موظفي خدمة عملاء، على أن يكون لديه خبرة 6 أشهر، وبراتب 3 آلاف جنيه.



كما تتضمن الوظائف، 5 أخصائي it، على أن يكون لديه خبرة من سنة إلى سنتين، وذلك براتب 2500 جنيه، وأن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ.



كما تحتاج الشركة لنحو 200 بائع، وذلك من جميع المؤهلات، وبراتب 3 آلاف جنيه، شامل العمولة.



على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظائف من 18 إلى 35 سنة.



وعلى من يرغب في الحصول على تلك الوظيفة، الاتصال على 01000429984 أو التوجه لمقر الشركة في التجمع الخامس، المنطقة الصناعية، منطقة الألف مصنع.