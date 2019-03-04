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الإثنين 04/مارس/2019 - 02:18 م

ضبط 450 طن ملح طعام مغشوش في المنوفية

ضبط 450 طن ملح طعام
عمرو المزيدي
dostor.org/2539990

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين حملات مكبرة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.

أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لطحن الملح بدائر مركز شرطة قويسنا في المنوفية؛ لإنتاج وتعبئة ملح الطعام المغشوش، مُستخدمًا خامات مجهولة المصدر، ومعبأة داخل شكائر مدون عليها محظور استخدامها فى التصنيع الغذائى وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية غير مسجلة.

تم ضبط بالمصنع 250 طن مستلزمات إنتاج "ملح خشن"، 200 طن "ملح ناعم" معبأ منتج نهائى، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.

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