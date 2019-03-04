القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
الثقافة
الإثنين 04/مارس/2019 - 01:24 م

متحف النسيج المصرى يحتفل بيوم المرأة العالمى

متحف النسيج المصرى
الدستور
dostor.org/2539876

يحتفل متحف النسيج المصرى بشارع المعز، بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية، يوم الخميس 7 مارس، بيوم المرأة العالمى، تحت "الأيدى الناعمة- المرأة المصرية فى مائة عام".

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أن اليوم سيتضمن إقامة معرض للحرف التراثية أمام المتحف بشارع المعز يشارك فيه ما يقرب من عشرين سيدة من مناطق مصر المختلفة، مثل النوبة وسيناء والواحات والصعيد والسويس والقاهرة.

وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد، مدير عام متحف النسيج، أن المتحف سينظم جولات إرشادية للزائرين للتعريف بأهم قطع المتحف التى تلقى الضوء على دور المرأة فى الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى تقديم ندوة علمية بقاعة المحاضرات بالمتحف تستعرض إنجازات المرأة المصرية فى مائة عام 1919 – 2019 تحاضر فيها الدكتورة وهاد سمير، عضو المجلس القومى للمرأة بالقاهرة وأستاذ الفنون التشكيلية بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر.

متحف النسيج المصرى يحتفل بيوم المرأة العالمى
اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ أقل من شهرين

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 3 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ 4 شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ 4 شهر

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

الآن

خروج قطاري بمحطة سيدي جابر عن القضبان

تباين مؤشرات البورصة فى المستهل.. وبوادر لعمليات جنى أرباح

صلاح يحقق رقمًا سلبيًا في الدوري الإنجليزي

الهند وباكستان تتبادلان القصف في إقليم كشمير المتنازع عليه

ads
الأكثر قراءة

انتحار ربة منزل من الطابق السابع بسبب خلافات زوجية فى حلوان

خروج قطاري بمحطة سيدي جابر عن القضبان

مصرع 3 أطفال بحادث سيارة نقل في المنوفية

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد الفوز على بترو أتليتكو

ليبيا تستضيف بطولة المنطقة الأفريقية الأولى لرفع الاثقال

نور الشربيني تفوز ببطولة العالم للاسكواش للمرة الثالثة

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

انتحار ربة منزل من الطابق السابع بسبب خلافات زوجية فى حلوان

خروج قطاري بمحطة سيدي جابر عن القضبان

مصرع 3 أطفال بحادث سيارة نقل في المنوفية

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

ads
كشكول

رضا حجازي: التعليم هو ركيزة بناء الإنسان المصري

طارق شوقي: الحكومة تهدف لتطوير شامل في التعليم

إحالة رئيس المنطقة الأزهرية بالمنيا و 3 من معاونيه للمحاكمة التأديبية

مجاهد: نظام التعليم الجديد سيساعد علي اكتساب المهارات لدي الطلاب

طارق شوقي: حادث محطة مصر وراءه أخطاء بشرية

الأمصار

نتنياهو يأمر بهدم منازل 3 فلسطينيين بالضفة الغربية

حاكم دبي يعتمد الجيل الجديد من مدارس الإمارات "صور"

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن 6 قضاة

فيلم الكوميديا A Madea Family Funeral يحقق 10 مليون دولار

سقوط مرحية إيرانية غرب البلاد.. صور

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

العثور على 1529 سلحفاة نادرة تقدر قيمتها بـ60 ألف جنيه إسترليني

"الرضيع العنيد" يثير الذهول عبر مواقع التواصل

افتتاح "قاعدة المريخ" في الصين

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

دراسة أمريكية: تناول الأسبرين يزيد من معدل النجاة لمرضى سرطان الرقبة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎