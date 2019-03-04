متحف النسيج المصرى يحتفل بيوم المرأة العالمى

يحتفل متحف النسيج المصرى بشارع المعز، بالتعاون مع الإدارة العامة للقاهرة التاريخية، يوم الخميس 7 مارس، بيوم المرأة العالمى، تحت "الأيدى الناعمة- المرأة المصرية فى مائة عام".



وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف، أن اليوم سيتضمن إقامة معرض للحرف التراثية أمام المتحف بشارع المعز يشارك فيه ما يقرب من عشرين سيدة من مناطق مصر المختلفة، مثل النوبة وسيناء والواحات والصعيد والسويس والقاهرة.



وقال الدكتور أشرف أبو اليزيد، مدير عام متحف النسيج، أن المتحف سينظم جولات إرشادية للزائرين للتعريف بأهم قطع المتحف التى تلقى الضوء على دور المرأة فى الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى تقديم ندوة علمية بقاعة المحاضرات بالمتحف تستعرض إنجازات المرأة المصرية فى مائة عام 1919 – 2019 تحاضر فيها الدكتورة وهاد سمير، عضو المجلس القومى للمرأة بالقاهرة وأستاذ الفنون التشكيلية بالمعهد العالى للفنون التطبيقية بمدينة السادس من أكتوبر.