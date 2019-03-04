حبس صيدلي بتهمة حيازة أقراص مخدرة في الإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس صيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في العقاقير المخدرة وحيازة أكثر من 10 آلاف قرص وأمبول وزجاجة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي للفحص، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام "شادى.م.ش"، 40 سنة، دكتور صيدلى مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة باب شرقي، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالأقراص المخدرة، متخذًا من الصيدلية التي يديرها مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع إدارة تفتيش الصيادلة بمديرية الشئون الصحية تم ضبطه بالصيدلية، وبحوزته 10045 قرص وأمبول وزجاجة من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية مختلفة الأنواع، ومبلغ مالى قدره 2550 جنيه، و3 هواتف محمولة.



وبمواجهته اعترف بحيازته للعقاقير المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي، من حصيلة الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.