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الإثنين 04/مارس/2019 - 01:17 م

دوري أبطال آسيا : بث مباشر مباراة الاتحاد والريان Kora-Star

دوري أبطال آسيا : بث مباشر مباراة الاتحاد والريان Kora-Star

بث مباشر الاتحاد
بث مباشر الاتحاد السعودي والريان القطري
الدستور مباشر
dostor.org/2539866

يحل فريق الريان القطري ضيفا ثقيل على نظيره اتحاد جدة السعودي خلال المواجهة الأولى التي تجمع الثنائي على أرضية استاد مديتنة الملك عبد الله الرياضية ، ملعب الجوهرة، اليوم الاثنين 4-3-2019.

ويقدم الدستور مباشر خدمة البث الحي قبل انطلاق المباراة التي تبدأ في السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

تعادل الاتحاد في مباراته الأخيرة أمام الأهلي في ديربي جدة بهدف لمثله، في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري السعودي للمحترفين، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، متأخراً بـ7 نقاط عن المنطقة الدافئة وهي المركز الثاني عشر الذي يبقى فيها فريق الحزم برصيد 23 نقطة، فحتى الآن خاض العميد 22 مباراة، لم يحقق الفوز سوا في ثلاث مباريات فقط، وتعادل في سبع وخسر 12 مواجهة.

يدخل الريان هذا اللقاء وهو قادم من خسارة قاسية على يد فريق الشحانية بثلاثية دون رد، في الجولة 18 من الدوري القطري، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن السيلية صاحب المركز الثالث، فحتى الآن لعب الفريق 18 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في ست، وخسر أربع مواجهات.

سيدفع المدرب خوسيه سييرا بفواز القرني في الحراسة لتعويض غياب الحارس الأساسي، وسيدفع بأحمد عسيري والصحفي في قلب الدفاع، أما ثنائي الارتكاز، فسيدخل جمال باجندوح بجانب كريم الأحمدي، وأمامهم الثلاثي بريجوفيتش وفيانويفا والمولد، أما الهجوم فسيقوده رومارينيو.

التشكيل | 4-2-3-1

فواز القرني
منصور الحربي - زياد الصحفي - أحمد عسيري - سعود عبد الحميد
كريم الأحمدي - جمال باجندوح
ألكسندر بريجوفيتش - كارلوس فيانويفا - فهد المولد
رومارينيو


سيدفع المدرب التركي بفهد يونس في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد علاء، جونزالو فيرا، موسى هارون، محمد جمعة، أما ثنائي الارتكاز فستواجد عبد الرحمن الكربي بجانب إبراهيم مسعود، وسيتولى قيادة هجوم الفريق جيلمين ريفاس.

التشكيل | 4-2-3-1

فهد يونس
محمد جمعة - موسى هارون - جونزالو فيرا - محمد علاء الدين
عبد الرحمن الكربي - إبراهيم مسعود
لوكا بورجس - رودريجو تاباتا - خلفان إبراهيم
جيلمين ريفاس

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