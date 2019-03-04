بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد الفوز على بترو أتليتكو

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك، إلى القاهرة قادمة من أنجولا،بعد خوض مباراة بترو أتليتكو الأنجولي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية التي أقيمت أمس الأحد.



وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على بترو أتليتكو بهدف مقابل لا شيء بتوقيع المغربي حميد أحداد، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط في المجموعة قبل مباراتين على نهاية دور المجموعات.



وذكر الموقع الرسمي للقلعة البيضاء، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأربعاء استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في الجولة الخامسة للكونفيدرالية.

