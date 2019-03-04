لافروف: لا داعي لتشكيل مجموعات عمل جديدة حول سوريا

شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أنه لا حاجة لتشكيل أية مجموعات عمل جديدة حول سوريا في ظل وجود إطار فاعل متمثل في عملية أستانا، دون أن يستبعد إمكانية توسيعها.



وقال لافروف: "إنه لم يتطرق إلى مسألة تشكيل مجموعة عمل جديدة تعنى بإعادة الاستقرار إلى سوريا نظرا لوجود ما يكفي من أطر وآليات لمعالجة الأزمة السورية"، مضيفا: "لا أرى حاجة لتشكيل أية مجموعات عمل حول سوريا، فهناك عملية أستانا المتعارف عليها من قبل الجميع والتي تخوض تحت سقفها الحكومة السورية والمعارضة المسلحة مفاوضات ناجحة بوساطة تركيا وروسيا وإيران".



وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن ممثلي الأمم المتحدة والأردن والولايات المتحدة شاركوا في صيغة أستانا بصفة مراقبين، لافتا إلى أنه لا يستبعد ظهور مراقبين إضافيين في إطار هذه العملية.



وتطرق لافروف إلى جهود المبعوث الأممي إلى سوريا واتصالات في إطار رباعية روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبقاء موسكو على تواصل مع المجموعة المصغرة، وكذلك مع واشنطن عبر القنوات العسكرية.