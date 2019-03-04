بث مباشر| مباراة الأهلي وبتروجيت يوم الاثنين 4-3-2019

يقدم "الدستور سبورت" بث مباشر لمباراة مباراة الأهلي وبتروجيت، في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين 4-3-2019، وستنطلق المباراة في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





وتقام مباراة الإياب على ملعب استاد بترو سبورت، وسيتم نقل المباراة، عبر قناتي «أون سبورت والنيل للرياضة»، وسيتولى التعليق عليها حاتم بطيشة.





ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري، بـ48 نقطة، متأخرا بأربع نقاط عن الزمالك المتصدر، ويملك بتروجت 25 نقطة في المركز الثالث عشر، ويقود المباراة تحكيميا أمين عمر ويعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد المجيد، وعمرو رمضان حكماً رابعاً، وكل من محمد عادل ومحمد عباس قابيل حكماً خامساً.





ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز لتقليل الفارق مع غريمه التقليدي على الصدارة، بالإضافة إلى التفوق في عدد النقاط عن بيراميدز والانفراد بالمركز الثاني.





وانتهت مباراة الذهاب التي اقيمت بمطلع شهر ديسمبر 2018، على استاد الجيش بالسويس، بفوز الأهلي على نظيره بتروجيت بهدف نظيف.