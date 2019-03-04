بث مباشر| مباراة الأهلي وبتروجيت يوم الاثنين 4-3-2019
بث مباشر| مباراة الأهلي وبتروجيت يوم الاثنين 4-3-2019
بث مباشر| مباراة الأهلي وبتروجيت يوم الاثنين 4-3-2019
وجهت مديرية أوقاف الإسكندرية، بقيادة الشيخ محمد خشبة وكيل الوزارة، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، وتحت إشراف الشيخ حسن عبد البصير مدير عام الدعوة، أئمة أوقاف الإسكندرية للحديث في أمسيات ...
شهدت نقاط الفحص بحملة "100 مليون صحة" فى مرحلتها الثالثة بالغربية إقبالًا متزايدًا للشباب عن باقي الفئات العمرية فى الساعات الأخيرة بمستشفى زفتى العام، للكشف عن فيروس سى وفحصهم من الأمراض السارية ...
أكد الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إجراء الكشف على طلاب وأعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب فى الجامعة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لحملة 100 مليون صحة التي أطلقتها الرئيس عبد الفتاح السيسي ...