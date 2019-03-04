5 مايو.. الحكم على 66 متهمًا بـ"فض اعتصام النهضة"

حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم بطرة، اليوم الإثنين، إعادة إجراءات محاكمة 66 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة" لجلسة 5 مايو المقبل للنطق بالحكم.



صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سليمان وعضوية المستشارين محمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج.



وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد بتدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.