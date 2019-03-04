حبس مسجل وعاطل بتهمة حيازة 270 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس مسجل وعاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 270 طربة حشيش وربع كيلو هيروين بقصد الاتجار به على عملائهما، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها للمعمل الكيماوي للفحص، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا يفيد بورود معلومات سرية بقيام مسجل شقى خطر مخدرات، بمزاولة نشاط إجرامي بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية.



تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالقرب من مسكنه، وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول.



كما تم ضبط عاطل لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحوزته 20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.