وزير الزراعة يشن هجومًا على جمعيات حقوق الحيوان

شن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، هجوما شديدا على بعض جمعيات حقوق الحيوان، مؤكدًا أنه من المفترض أن يكون هناك التزام من تلك الجمعيات نحو الوطن والمواطن، وأن تساهم بدور كبير وبالفعل وليس الكلام نحو إيجاد حلول لظاهرة الكلاب الضالة، بدلا من تصدير مشاكل للوطن أمام الرأي العام.



وقال أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تلك الجمعيات منتجها الوحيد هو الضجيج بلا طحن ولا يوجد إسهام حقيقي لها لمعاونة الحكومة، مع العلم أن الحكومة تفتح زراعيها للتعاون أمامهم ولكن على الجميع أن يعلم أن حق الإنسان وحمايته وأمنه ورعايته هو الأولى من الكلاب الضالة.



واعترف الوزير، خلال جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة أزمات الحيوانات الضالة، بأن هناك حالات رعب وترهيب للمواطن المصري من انتشار تلك الظاهرة والتي وصلت إلى أكثر من 15 مليون كلب ضال، ناهيك عن تكاليف حالات العلاج نتيجة عقر تلك الكلاب.



وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تبلغ موازنتها في بند مكافحة الكلاب الضالة مليون و153 ألف جنية فقطـ وكانت عام 2013 نحو 350 ألف جنيه، وعلى الرغم من أعباء تلك الهيئة التي منوط بها الحفاظ على غذاء المواطن المصري من خلال الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية إلا أنها تقوم بدور كبير في مجال مكافحة الكلاب الضالة والتي نتعامل معها من خلال الشرع والقانون، فمن ناحية الشرع هناك فتوى من دار الإفتاء المصرية تجيز قتل الكلاب الضالة لما لها من تأثير سلبي، ومن ناحية القانون فالقانون رقم 53 لسنة 66 في المادة رقم 3 ينص على أنه يجب أن تكون جميع الكلاب داخل المدن والقرى مكممة ومقودة وإلا جاز ضبطها وإعدامها، وطالب الوزير بالعمل على تعديل تشريعي لهذا القانون لتغليظ العقوبات.



وقال من يريد أن يتحدث عن حقوق الحيوانات يجب عليه أن يساهم في أن تكون المنظومة كما هي في الدول الأوروبية والمتقدمة ولكن نحن نعاني من كلاب ضالة وعلينا تغليب المصلحة العامة على مصالح بعينها وفقا لفقه الضرورة ووفقا لإمكانيات الدولة.



وأضاف أن وزارة الزراعة علي استعداد تام للتعاون مع الجميع وكافة الجهات ومنظمات المجتمع المدني للمواجهة الشاملة لأن هناك مئات بل آلاف الحالات البشعة بسبب الكلاب الضالة ولكن حالتي مدينتى والتجمع هي التي سلطت الأضواء على تلك الظاهرة.