القاهرة : الإثنين 04 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
12:31 م

هنية: مباحثاتنا فى القاهرة حول المفقودين الأربعة هى الأكثر أهمية
07:25 م

الساحرة.. منة شلبى: أدوارى الفنية لا تشبهنى.. وأقرأ سيناريو مسلسل جديد

06:38 م

كيفية غُسل والصلاة على من مات حرقًا؟ الأزهر يجيب
سياسي
الإثنين 04/مارس/2019 - 01:04 م

وزير الزراعة يشن هجومًا على جمعيات حقوق الحيوان

الدكتور عز الدين
الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة
السيد السعدني
dostor.org/2539836

شن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة، هجوما شديدا على بعض جمعيات حقوق الحيوان، مؤكدًا أنه من المفترض أن يكون هناك التزام من تلك الجمعيات نحو الوطن والمواطن، وأن تساهم بدور كبير وبالفعل وليس الكلام نحو إيجاد حلول لظاهرة الكلاب الضالة، بدلا من تصدير مشاكل للوطن أمام الرأي العام.

وقال أمام لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن تلك الجمعيات منتجها الوحيد هو الضجيج بلا طحن ولا يوجد إسهام حقيقي لها لمعاونة الحكومة، مع العلم أن الحكومة تفتح زراعيها للتعاون أمامهم ولكن على الجميع أن يعلم أن حق الإنسان وحمايته وأمنه ورعايته هو الأولى من الكلاب الضالة.

واعترف الوزير، خلال جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة أزمات الحيوانات الضالة، بأن هناك حالات رعب وترهيب للمواطن المصري من انتشار تلك الظاهرة والتي وصلت إلى أكثر من 15 مليون كلب ضال، ناهيك عن تكاليف حالات العلاج نتيجة عقر تلك الكلاب.

وأشار إلى أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة تبلغ موازنتها في بند مكافحة الكلاب الضالة مليون و153 ألف جنية فقطـ وكانت عام 2013 نحو 350 ألف جنيه، وعلى الرغم من أعباء تلك الهيئة التي منوط بها الحفاظ على غذاء المواطن المصري من خلال الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية إلا أنها تقوم بدور كبير في مجال مكافحة الكلاب الضالة والتي نتعامل معها من خلال الشرع والقانون، فمن ناحية الشرع هناك فتوى من دار الإفتاء المصرية تجيز قتل الكلاب الضالة لما لها من تأثير سلبي، ومن ناحية القانون فالقانون رقم 53 لسنة 66 في المادة رقم 3 ينص على أنه يجب أن تكون جميع الكلاب داخل المدن والقرى مكممة ومقودة وإلا جاز ضبطها وإعدامها، وطالب الوزير بالعمل على تعديل تشريعي لهذا القانون لتغليظ العقوبات.

وقال من يريد أن يتحدث عن حقوق الحيوانات يجب عليه أن يساهم في أن تكون المنظومة كما هي في الدول الأوروبية والمتقدمة ولكن نحن نعاني من كلاب ضالة وعلينا تغليب المصلحة العامة على مصالح بعينها وفقا لفقه الضرورة ووفقا لإمكانيات الدولة.

وأضاف أن وزارة الزراعة علي استعداد تام للتعاون مع الجميع وكافة الجهات ومنظمات المجتمع المدني للمواجهة الشاملة لأن هناك مئات بل آلاف الحالات البشعة بسبب الكلاب الضالة ولكن حالتي مدينتى والتجمع هي التي سلطت الأضواء على تلك الظاهرة.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

"عبد العال" يرفع الجلسة العامة للبرلمان لمدة 20 دقيقة

منذ 5 شهر

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 8 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 8 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 10 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 11 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

الآن

خروج قطاري بمحطة سيدي جابر عن القضبان

تباين مؤشرات البورصة فى المستهل.. وبوادر لعمليات جنى أرباح

صلاح يحقق رقمًا سلبيًا في الدوري الإنجليزي

الهند وباكستان تتبادلان القصف في إقليم كشمير المتنازع عليه

ads
الأكثر قراءة

انتحار ربة منزل من الطابق السابع بسبب خلافات زوجية فى حلوان

خروج قطاري بمحطة سيدي جابر عن القضبان

مصرع 3 أطفال بحادث سيارة نقل في المنوفية

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

مورينيو يكشف أسباب عدم اعتماده على محمد صلاح فى تشيلسى

بعثة الزمالك تعود إلى القاهرة بعد الفوز على بترو أتليتكو

ليبيا تستضيف بطولة المنطقة الأفريقية الأولى لرفع الاثقال

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

انتحار ربة منزل من الطابق السابع بسبب خلافات زوجية فى حلوان

خروج قطاري بمحطة سيدي جابر عن القضبان

مصرع 3 أطفال بحادث سيارة نقل في المنوفية

مفاجأة.. "صفافير معتز مطر" خطة استخباراتية محكمة لنشر الفوضى

ads
كشكول

رضا حجازي: التعليم هو ركيزة بناء الإنسان المصري

طارق شوقي: الحكومة تهدف لتطوير شامل في التعليم

إحالة رئيس المنطقة الأزهرية بالمنيا و 3 من معاونيه للمحاكمة التأديبية

مجاهد: نظام التعليم الجديد سيساعد علي اكتساب المهارات لدي الطلاب

طارق شوقي: حادث محطة مصر وراءه أخطاء بشرية

الأمصار

نتنياهو يأمر بهدم منازل 3 فلسطينيين بالضفة الغربية

حاكم دبي يعتمد الجيل الجديد من مدارس الإمارات "صور"

الملك سلمان يصدر أمرا ملكيا بشأن 6 قضاة

فيلم الكوميديا A Madea Family Funeral يحقق 10 مليون دولار

سقوط مرحية إيرانية غرب البلاد.. صور

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

العثور على 1529 سلحفاة نادرة تقدر قيمتها بـ60 ألف جنيه إسترليني

"الرضيع العنيد" يثير الذهول عبر مواقع التواصل

افتتاح "قاعدة المريخ" في الصين

الصحة

دراسة أمريكية: تناول الأسبرين يزيد من معدل النجاة لمرضى سرطان الرقبة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎