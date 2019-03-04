"طلعت": المبادرات الحكومية ساعدت 600 شركة ناشئة خلال عام

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تستهدف زيادة حجم مشاركة قطاع الاتصالات بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5%، حيث إنه حقق 8% خلال آخر إحصائية لوزارة التخطيط عن الربع الثاني للعام المالي الجاري "سبتمبر- ديسمبر" 2018.



وأشار إلى أن الاستراتيجية العامة القطاع تسعى لتدشين اقتصاد وطني رقمي قوي قائم على المعرفة.



وأضاف الوزير، خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي السادس "وطن رقمي" اليوم، أن القطاع شهد زيادة في معدلات النمو خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري لتصل إلى 16.4%، بعد أن قفزت من 14% خلال الربع الأول لنفس العام المالي الحالي.



وقال الوزير إن عدد الشركات الناشئة لرواد الأعمال بلغت 600 شركة منذ مارس 2018، وتم الاتفاق بين وزارتي الاتصالات والاستثمار على إتاحة التمويل المناسب للشركات المتخصصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال الحضانات المتعددة.



وأوضح أن الوزارتين في الوقت الحالي تتعاونان مع صناديق الاستثمار لتوفير تمويلات لتلك الشركات، مشيرًا إلى التوسع في مجال التدريب، حيث بدأت خلال العام الجاري خطة لتدشين 8 تجمعات تكنولوجية بالمحافظات.