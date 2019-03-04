موسكو تصنع هيكلا دون إطار للقمر الصناعي المصري "إيجيبت سات"

أعلنت شركة "تكنولوجيا"" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، بتصميم هيكلا دون إطار للقمر الصناعي "إيجيبت سات".



وقالت الشركة أن ميزات التصميم تسمح باستيعاب لوحات التحكم الحراري مع عناصر الطاقة المتجددة، ما يزيد من المساحة داخل القمر الصناعي، التي يمكن استخدامها لإضافة مزيد من المعدات، مشيرة إلى أن وزن هذه المركبة أقل من نظائرها، التي تملك إطارا خاصا بـ15%. ويمكن تجميعها بالدقة المطلوبة خلال أقل من ساعة.



وأكد أندريه سيليكين، مدير شركة "تكنولوجيا": "تكنولوجيا تصنيع الأقمار الصناعية دون إطار هي الحل التقني الخاص بالمؤسسة، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع الشركاء من شركة "تايس" إنه يسمح بتقليل تكاليف العمل وتقليل وقت التجميع، بينما يستغرق تصميم وإنشاء المنتج النهائي أقل من 3 أشهر.



وكانت عملية التجميع تستغرق 6 أشهر من قبل. وهذا ميزة كبيرة في تنفيذ المشاريع واسعة النطاق لإنشاء مجموعات الأقمار الصناعية المدارية".



يشار الي ان القمر الصناعي "إيجيبت سات-أ" صمم لصالح الوكالة الوطنية المصرية للاستشعار عن بعد. وقد جهز بمعدات إلكترونية بصرية حديثة ذات دقة عالية.



ويتمكن القمر الصناعي من التصوير في الأطياف المرئية والأشعة تحت الحمراء في النطاقات البانكروماتيك ومتعددة الأطياف، وحصل الجهاز على نظام كهروضوئي محسن ونظام تحكم ورابط لاسلكي عالي السرعة وألواح شمسية حديثة، ويبغ وزنه حوالي طن واحد وسيعمل القمر الصناعي لمدة 11 عاما.



الجدير بالذكر انه تم إطلاق القمر الصناعي المصري، يوم 21 فبراير، من قاعدة بايكونور. وهو القمر الصناعي الروسي الثالث المصنوع بتكنولوجيا فريدة من نوعها.