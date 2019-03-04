بدء محاكمة حسن مالك وآخرين في "الإضرار بالاقتصاد القومي"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الإضرار بالاقتصاد القومي".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي،



وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشًا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.