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سياسي
الإثنين 04/مارس/2019 - 12:58 م

رئيس "نقل البرلمان" يستعرض نتائج زيارة اللجنة لموقع حادث محطة مصر

النائب هشام عبد الواحد،
النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب
السيد السعدني
dostor.org/2539823

قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن لنواب لم يقصروا يومًا في تحمل مهامهم الدستورية والقانونية.

‎جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل، اليوم الاثنين، لمناقشة نتائج زيارة اللجنة إلى موقع حادث قطار محطة مصر، وذلك بحضور عمرو شعث نائب وزير النقل، والمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد.

‎وأضاف عبد الواحد "أؤكد أيضا مسئوليتنا أمام الشعب المصرى في التشريع والرقابة والتوجيه بالشكل الذى لو تم تنفيذه لما كنا اليوم نعيش تلك اللحظات العصيبة".

‎وتابع أن سكك حديد مصر كانت يوما ما في مقدمة الدول التي أنشأت السكك الحديدية، ولكن في ظل حالة الإحباط والتداعى، يجب أن نشيد وبشكل لا يقبل التشكيك أو التقليل بمجهودات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أخذ على عاتقه منذ تحمله المسئولية تطوير مرفق السكة الحديد بالشكل الذى يحقق الأمن والسلامة.

‎وأضاف أن أى محاولة للوقيعة بين الشعب وقيادته السياسية باستغلال تصريحات مجتزأة ومفبركة للمتاجرة بدماء الأبرياء، سوف تقابل حتما بالفشل ليس فقط لأن الوعى الشعبى سيلفظها ولكن لأننا جميعا نعلم حرص الرئيس ومتابعته على تنفيذ خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تمتع المواطن المصرى بخدمات نقل آمنة ومتطورة.

‎وتابع "أثنى على القرار الشجاع للدكتور هشام عرفات وزير النقل، بتقديم استقالته، والقرار الجرئ للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بقبول الاستقالة، ما يعكس الفكر السياسى المصرى نحو إقامة قواعد المحاسبة والمسئولية السياسية بشكل متحضر".

‎وأضاف: بناء على تكليفات رئيس المجلس، انتقلت اللجنة إلى مرقع الحادث، للاستماع لمسئولي السكة الحديد حول أسباب وتداعيات الحادث، وأرى أنه لا يجب أن تختزل في مجرد التقصير أو الخطأ الذى ارتكبه السائق، ولكن الأمر يرجع إلى خلل متكامل الأركان في منظومة السكة الحديد سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو التمويلية، وحتما من ناحية استغلال الموارد البشرية التي نادينا من قبل بضرورة إعادة هيكلتها واستغلال العاملين وتطبيق التدريب التحويلى لهم، إلا أن مسئولي الهيئة يبدو أن لهم حسابات واعتبارات أخرى تمنعهم من ذلك.

‎واختتم كلمته بأن الحادث جلل، والأمر بات في منتهى الخطورة، وأن الشعب ينتظر اعتماد سياسات ورؤية حقيقية بتوقيتات زمنية محددة وواضحة للتطوير وضمان هيكلة إدارية وتمويلية لكافة قطاعات الهيئة بما يمكنها من القيام بدورها.

حضر الاجتماعات أعضاء لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إلى جانب النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنواب رزق راغب ومحمد عبد الله زين، وخالد عبد المولى، محمد بدوي دسوقي، محمد قرقر، سامح خليل، أحمد الخشب، كذلك نائب وزير النقل عمرو شعث وأشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأسامة عفيفي نائب رئيس الهيئة لشئون الصيانة، وعدد من المسئولين التنفيذيين.

ويهدف اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب اليوم الاثنين، لإعلان ما تم التوصل له خلال الأيام القليلة الماضية، وإجراءات المحاسبة وتصحيح الأوضاع، بالإضافة لمتابعة إجراءات إعادة الهيكلة التى سبق وأعلن رئيس اللجنة البرلمانية أنها بدأت قبل الحادث الذى وقع يوم الأربعاء، وسوف تستمر من خلال خطط قصيرة الأجل لتحقيق رؤية مصر لعام 2030.

وكان النائب هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أعلن يوم الخميس الماضي من مقر هيئة سكك حديد مصر الملاصق لمحطة مصر، عن استمرار انعقاد لجنته البرلمانية في اجتماعات مفتوحة للوقوف على ملابسات حادث انفجار جرار داخل المحطة.

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