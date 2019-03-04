ليبيا تستضيف بطولة المنطقة الأفريقية الأولى لرفع الاثقال

يستضيف الاتحاد العام لرياضة رفع الاثقال هذا الشهر بطولة المنطقة الافريقية الاولى لرفع الاثقال بمشاركة منتخبات تونس والمغرب والجزائر والسودان اضافة إلى غانا.



وتعد هذه البطولة التي ستقام بالعاصمة طرابلس خلال الفترة من 20 إلى ال24 من شهر مارس الجاري بقاعة الـ 17 من فبراير بالمدينة الرياضية.



احدى البطولات الدولية المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020 بحسب اعتماد قوانين التأهل المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لرفع الاثقال. ويذكر أن رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة د.بشير القنطري كان قد اجتمع مع خالد مهلهل رئيس الاتحاد الإفريقي لرفع الاثقال و"منار الدين الشلي " رئيس الاتحاد الليبي أمين عام الإتحاد الافريقي لرفع الاثقال لمناقشة سير نشاط لعبة رفع الاثقال وترتيبات عمل الاتحاد الافريقي لرفع الأثقال الذي تترأسه ليبيا منذ عام 2009 م.