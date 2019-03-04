سقوط أمطار خفيفة على مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ

تعرضت بعض مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، لموجة أمطار خفيفة على معظم الأنحاء، وسط نشاط ملحوظ فى حالة الرياح، حيث تكاثرت السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق المحافظة وصاحبها سقوط الأمطار.



وأعلنت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ، في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة أي تغييرات مناخية، أو طوارئ قد تحدث، بالإضافة إلى انعقاد غرف العمليات بالوحدات المحلية، والمصالح الحكومية، وإدارة الأزمات، بنطاق المحافظة على مدار الـ24 ساعة.



وكلف الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، الأجهزة التنفيذية في المحافظة، برفع حالة الطوارئ بسبب الطقس السيئ، والرياح الشديدة، ومواجهة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار، وتكثيف حملات النظافة في المراكز والمدن.