حبس مسجل اقتحم "فيلا" لسرقتها في التجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حبس مسجل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باقتحام فيلا لسرقتها في منطقة التجمع الخامس.



تعود الواقعة أثناء مرور دورية أمنية بقيادة الرائد أكرم أبوعمرة معاون مباحث قسم شرطة التجمع الخامس، لتفقد الحالة الأمنية بمنطقة الحي الأول، حيث تناهى للقوات صوت استغاثة، صادر من فيلا بمنطقة الحي الأول.



ولاحظت الدورية رجل يهرول في أحد الشوارع الخلفية للفيلا، فطارده أفراد القوة وتمكنوا من القبض عليه، وتبين أن أصل بلدته ديرب نجم بالشرقية، وسبق اتهامه في 24 قضية سرقة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.