ضبط تاجري مخدرات بحوزتهما كيلو ونصف الكيلو حشيش في السلام

تمكنت إدارة مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجنديس مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من المخدرات.



وتبين أن المتهمين "أشرف. ع. ع" 26 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان السلام، وسبق اتهامه فى قضية نشل، و"مصطفى. س. م" 29 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام، وسبق اتهامه في قضيتي مخدرات، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،670 كيلوجرام، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.



وبمواجهتهما أمام العميد علي نور الدين وكيل مباحث مخدرات القاهرة، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتفان للاتصال بعملائهما.



أمر اللواء محمد منصور مساعد الوزير لأمن القاهرة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.