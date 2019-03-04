420.19 مليون جنيه أرباح بنك "قناة السويس" خلال 2018

كشفت القوائم المالية لـ"بنك قناة السويس" عن ارتفاع أرباحه بنسبة 18% خلال العام الماضى، لتصل إلى 420.19 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2018، مقابل أرباح بلغت 355.77 مليون جنيه في 2017.



وتراجع صافي دخل البنك من العائد خلال العام الماضي إلى 963 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 1.01 مليار جنيه في العام السابق له.



وحقق البنك أرباحًا بلغت 330.7 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 301.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وتراجع صافي الدخل من العائد خلال الفترة إلى 666.5 مليون جنيه، مقابل دخل بلغ 791.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.